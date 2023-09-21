За взятку в 1 млн рублей арестован экс-глава «Омскоблстройзаказчика»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске разворачивается очередное громкое дело о коррупции. Пока прокуратура региона не сообщает подробности, но сегодня стало известно, что глава бюджетного омского учреждения «Омскоблстройзаказчик» Егор Кирьяков взят под арест за получение взятки в особо крупном размере. Чиновника подозревают в коррупции в особо крупном размере - 1 миллион рублей.

При этом следствие уже называет имена взяткодателей. Это бывшие земляки Кирьякова - соучредители барнаульского ООО «Майями-Импорт» Евгений Кисанов и Владимир Левченко. Фирма, согласно выписке из ЕГРЮЛ, занимается оптовой торговлей одежды и обуви. Сейчас двое подозреваемых предпринимателей отправлены под домашний арест, они находятся в Омске.

Отметим, что Кирьчков приехал работать в Омск чуть более года назад. До приезда он полтора года работал в Барнауле техническим директором Фонда капитального ремонта Алтайского края. А с 28 июля прошлого года инженер по образованию он возглавил БУОО «Омскоблстройзаказчик». Но в январе текущего года бывший губернатор региона Александр Бурков отстранил Кирьякова от должности. Руководитель бюджетного учреждения был отправлен в отставку за срыв социально значимых в регионе строек по национальным проектам.