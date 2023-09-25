Пусть мама услышит: омичка родила мальчика и выкинула его в лесополосу

ото: СУ СКР по Омской области

История со счастливым концом произошла в рабочем поселке Одесское Омской области. Местные жители нашли новорожденного ребенка в лесополосе.

Мальчик днём от роду был жив и полностью здоров. Сейчас, по информации регионального СК, ребенок находится под наблюдением медиков.

- Для его жизни и здоровья в настоящее время угроз нет, мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь, - сообщили в ведомстве.

На месте сейчас работают следователи, они также ищут мать-кукушку, которая оставила ребенка. Ей может грозить тюрьма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убил сына выстрелом в спину: ревнивый омич жестоко расправился с детьми, не желая разводиться с женой

Омич застрелил двух сыновей за требование жены дать развод (подробнее)