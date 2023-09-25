Заработал 1,5 млрд: омич неофициально эксплуатировал ГРС и не заплатил 57 млн рублей НДС

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава ООО «Ювер и К» Андрей Зырянов попал под уголовное дело за свой бизнес, который работал без лицензии. На своей газораспределительной станции, которая не числилась ни на одном документе, он заработал 1,5 млрд рублей.

Доходы бизнесмена оценили в региональном управлении Следственного комитета. Следователям удалось выяснить, что на протяжении двух лет в Кировском округе работала станция, где хранился сжиженный углеводородный газ.

Уголовное дело направлено в суд.Но это уже не первое заседание бизнесмена. В июле 2023 года Зырянова осудили за уклонение от уплаты налогов на сумму 57 млн рублей. Тогда мужчина отделался штрафом в 250 тысяч рублей.

Ранее, в июле 2023 г. Зырянов был осужден за уклонение от уплаты налогов в сумме более 57 миллионов рублей, по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

- В ходе следствия следователями при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Омской области проведено 29 обысков в ООО «Ювер и К» и других организациях, в ходе которых изъяты интересующие следствие документы и электронные носители информации, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму более 9,5 миллионов рублей, - напомнили в СКР.

Тогда обвиняемый вину признал и добровольно погасил 35 миллионов недоимки.

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