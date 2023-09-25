Виноват директор: в суд ушло дело о гибели 35-летнего омича, который варил цистерну с газом

Фото: СУ СКР по Омской области

В суд передадут уголовное дело на 46-летнего директора ООО «ЭКО ГРУПП», которого обвинили в нарушении требований промышленной безопасности. Работник его компании весной 2023 года варил цистерну с газом, от этого произошел взрыв. Мужчина погиб.

- На станции, расположенной на улице 2 Солнечная, во время проведения сварочных работ по демонтажу технического люка на полуприцепе-цистерны, предназначенного для транспортировки сжиженного углеводородного газа, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего погиб 35-летний сварщик, - напомнили СУ СКР по Омской области.

Руководителя компании назначили виновным, уточнив, что сварка производилась без проведения проверки отсутствия газа в цистерне, а у самой организации отсутствовала аттестованная технология проведения сварочных работ и аттестованное сварочное оборудование. Да и сам сварщик не имел разрешения на работы.

Обвиняемый вину признал и выплатит матери погибшего сварщика 4,5 млн рублей. Теперь дело будут рассматривать в суде.

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