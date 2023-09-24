Омич хотел увеличить мужское достоинство, но чуть не лишился его

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской областной клинической больницы на Березовой урологи провели операцию 32-летнему мужчине, пытавшемуся увеличить половой орган в домашних условиях.

Еще четыре года назад омич хотел удивить партнершу и самостоятельно в домашних условиях ввел в свой половой орган вазелиновое масло. Таким образом он надеялся увеличить свое достоинство и «доставить партнерше новые ощущения и более яркий оргазм».

Незабываемы ощущения действительно не заставили себя ждать, правда немного не те, на которые рассчитывал мужчина. При контакте с кожей вазелин вызвал сильную аллергию, отечность полового органа, а затем и нагноение.

Через четыре года омич обратился к урологу с жалобами на то, что на коже пениса появились плотные бугорки, покраснения и отечность. Вердикт врачей – олеогранулема полового члена (доброкачественное образование). Необходима операция.

Операция была проведена в два этапа. Врачам удалось сохранить и мочеиспускательную и репродуктивную функции.