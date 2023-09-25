Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2023 7:05

Жена гулять, муж - дома: мужчины из Омска предпочитают отдыхать в кругу семьи

Мужчины из Омска предпочитают проводить время с семьей больше, чем женщины
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос, как омичи предпочитают проводить свободное время.

18% жителей Омской области в перерывах между трудовыми буднями предпочитают заниматься спортом и гулять на природе. Еще часть любят поспать, путешествовать, читать и ходить на культурные мероприятия.

- 4% считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же опрошенных уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела, - отмечают аналитики.

Как выяснили специалисты сервиса, большинство представителей сильного пола любят проводить время с семьей. А вот женщины предпочитают прогулки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омич хотел увеличить мужское достоинство, но чуть не лишился его

Омские врачи спасли мужчину, который ввел вазелин в половой орг (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ