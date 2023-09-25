Жена гулять, муж - дома: мужчины из Омска предпочитают отдыхать в кругу семьи

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос, как омичи предпочитают проводить свободное время.

18% жителей Омской области в перерывах между трудовыми буднями предпочитают заниматься спортом и гулять на природе. Еще часть любят поспать, путешествовать, читать и ходить на культурные мероприятия.

- 4% считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же опрошенных уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела, - отмечают аналитики.

Как выяснили специалисты сервиса, большинство представителей сильного пола любят проводить время с семьей. А вот женщины предпочитают прогулки.

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