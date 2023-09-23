С подругами поехала кататься: пьяную омичку поймали за рулем чужого автомобиля

Фото: скриншот видео УМВД России по Омской области

В Омске на Красноярском тракте был остановлен автомобиль «Кио Рио». Машина вызвала подозрение у сотрудников ДПС, так как ехала по кривой траектории.

Как оказалось, не зря переживали полицейские. За рулем сидела 30-летняя омичка с признаками опьянения, а в салоне еще несколько женщин.

- За рулём находилась женщина с признаками опьянения, от прохождения освидетельствования она отказалась. Документы на ТС оформлены на другого человека, права отсутствовали, - уточнили в ГИБДД.

Как оказалось, жительница Советского округа познакомилась с мужчиной. Вместе выпили, а тот уснул. Женская душа требовала развлечений, поэтому она взяла ключи от автомобиля собутыльника, собрала подруг и все вместе поехали кататься. Но праздник души прервал экипаж ДПС.

- Полицейские сообщили 44-летнему владельцу машины о произошедшем, он оценил причиненный ущерб в 1 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, - сообщили в ведомстве.

К слову, на нарушительницу еще возложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

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