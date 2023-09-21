В Ленинском округе Омска грузовой поезд столкнулся с автопогрузчиком

Иллюстрация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня около 3:00 часов между станциями Карбышево-1 и Московка Западно-Сибирской железной дороги в Ленинском административном округе Омска грузовой поезд столкнулся с автопогрузчиком.

Столкновение произошло во время проведения работ подрядной организацией, после того, как автопогрузчик выехал в габарит следования поезда. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

– По факту столкновения дорожно-строительной техники с грузовым поездом Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по вопросам соблюдения законодательства в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.