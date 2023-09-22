«О»«М»«С»«К»: гостям инаугурации омского губернатора показали проект нового аэропорта

Фото: проект

В Омске представлен новый проект строительства аэропорта «Омск-Фёдоровка». Эскизы можно было увидеть на инаугурации губернатора Виталия Хоценко 22 сентября.

Всем гостям политического события выдавался пакет с раздаткой. На одной из брошюрок как раз и были проекты, которые уже много лет требуют реализации.

Судя по картинке, на входной группе аэровокзала будут смонтированы буквы «О»«М»«С»«К». Они станут изюминкой остроуглового здания. Стоимость объекта составит прядка 4,6 млрд рублей. Правда, когда он начнет всё таки функционировать - пока неизвестно.

По планам стратегии нового губернатора, новый аэропорт позволит расширить транспортную доступность региона, став полноценным авиационным хабом.

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