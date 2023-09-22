Виталий Хоценко вступил в должность губернатора Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатором Омской области официально стал Виталий Хоценко. Инаугурация состоялась 22 сентября в стенах Концертного зала Омской филармонии. По традиции новый глава региона произнес клятву во имя служения Омской области.

– Клянусь в осуществлении полномочий губернатора Омской области неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав – основной закон Омской области, Федеральный и областные законы, обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина. Все свои силы и знания отдать на благо населения Омской области и Российской Федерации, – отметил Хоценко.

Отметим, что член партии «Единая Россия» Виталий Хоценко в Единый день голосования получил больше 75% голосов избирателей. Напомним, явка на выборах губернатора Омской области в 2023 году составила порядка 35%.