«Птицы клюют мясо»: омичи пожаловались на антисанитарию на муниципальном рынке

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск».

Жители Омска в социальных сетях пожаловались на птиц, свободно разгуливающих за прилавками с мясом на Левобережном рынке.

По словам анонимного автора, птицы спокойно гуляют по ящикам и клюют мясо. При этом их никто не пытается согнать.

— Ситуация на Левобережном рынке. Птицы спокойно гуляют по ящикам, клюют мясо никто их не гоняет. Рядом с отделом находится администрация. Она тоже ничего не предпринимает. Вижу такое уже не в первое, — говорится в посте.

Отметим, птицы могут быть переносчиками таких опасные заболевания, как сальмонеллез и орнитоз.

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