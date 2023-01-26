В Омске около левобережного рынка торговали опасным мясом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Левобережье специалисты окружной администрации провели рейд вблизи Кировского рынка. Все оказалось не так гладко — были составлены 3 административных протокола.

В ходе последнего рейды представители администрации пресекли торговлю потенциально опасным мясом.

— Особую опасность, в первую очередь, представляет незаконная торговля продуктами питания. В ходе последнего рейда специалистами была пресечена торговля мясом, которая осуществлялась прямо с багажника автомобиля. Причем, данный вид торговли практикуют не только жители, имеющие фермерское хозяйство, но и перекупщики. Чаще всего продавцы утверждают, что мясо привезено из соседнего района, ветеринарно-санитарная экспертиза туш осуществлялась. Мясо обычно разрублено на куски массой от 1 до 5 кг, на которых ветеринарные клейма отсутствуют и их идентифицировать невозможно, — рассказал специалист отдела экономики и потребительского рынка администрации Кировского округа Михаил Нагибнев.

Чиновник отметил, что торговлю «с рук» никто не контролирует, в связи с чем ответственность за качество и безопасность продукции, реализуемое этим способом, никто не не несет.

Напомним, за торговлю в не предназначенных для этого местах омичам грозят штрафы от 3 до 100 тысяч рублей.

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