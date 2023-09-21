«Очень любят»: омичи привезли постояльцам Большереченского зоопарка полтонны овощей

Фото: Большеречеснкй зоопарк

Чтобы не изводить своих близких вопросом о необходимости кабачка в зимних запасах, его можно отвезти в Большереченский зоопарк. Уже полтонны овощей и фруктов с собственных огородов омичи привезли в сельский уголок природы.

– Копытные очень любят кабачки, тыкву, свеклу. Дикобразы обожают овощную тарелку, птички активно поедают капусту. Бегемот любит очень тыкву и морковку. Гималайский медведь очень жалует огурцы. Овощи расходятся почти по всем вольерам и служат отличной добавкой к основному рациону питания животных и источником витаминов. Есть в нашей акции и плюс для самих дарителей – излишки урожая, которые так и не разошлись по коллегам и знакомым, будут с удовольствием съедены нашими животными, – рассказали в Большереченском зоопарке.

Лакомства несут не только местные, но и горожане, а также жители других районов. Морковка, огурцы, тыква, картошка, кабачки, капуста, свекла, зелень – все это станет большим подспорьем для местной кухни.

Внести свой вклад в рацион местных зверюшек может каждый. Принести овощи можно со стороны входа служебного – с улицы Советов, 67. Здесь их примут и обязательно передадут на кормокухню. Предварительно проконсультироваться можно по телефону: 8 991 431 54 03.

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