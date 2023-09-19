До 8 октября в Омске высадят 5 тысяч новых деревьев и 21 тысячу кустарников

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 11 сентября по 8 октября в Омске проходит традиционный месячник чистоты, а каждую среду - средники чистоты. Активные горожане, коллективы предприятий и сотрудники управляющих компаний вышли на осеннюю уборку улиц перед интенсивными осадками. В предпоследний день месячника чистоты - 7 октября - состоится общегородской субботник.

- В осеннем месячнике и субботнике примут участие сотрудники структурных подразделений администрации города Омска, а также сотрудники подведомственных учреждений. Хотелось бы обратиться к хозяйствующим субъектам, председателям гаражных кооперативов, ресурсникам - навести порядок в своей зоне ответственности. Также мы будем особое внимание уделять обращениям омичей о необходимости уборки той или иной территории. Если у вас есть желание привести в порядок какую-то общественную территорию или пространство, то об этом надо сообщить в окружную администрацию. Это необходимо для того, чтобы организовать вывоз собранного мусора, - отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

До выпадения снежного покрова многое нужно успеть: убрать пожухжую траву и опавшую листву, другой мусор.

- Осенью мы обычно делаем упор на посадки и озеленение города к следующей весне, - сообщил Михаил Горчаков. - Уже составлен план посадок. На видовых и центральных улицах города - Лукашевича, Интернациональной, Волочаевской и других, которые были отремонтированы прошедшим летом, будут высажены ивы, рябины, клены. Озеленители выбирают такие деревья, которые легче приживаются в сибирском климате. Сами улицы таким образом получат комплексное благоустройство всего за сезон.

Всего, по словам Михаила Горчакова, за теплые осенние дни при участии мэрии и крупных городских предприятий и заводов вдоль омских магистралей и на общественных территориях появится 2500 новых деревьев и 21 тысяча кустарников.

Самые крупные высадки планируются:

- вдоль улицы 60 лет Победы (от улицы Суворова до улицыТранссибирской на стороне Кадетского корпуса) - всего 213 деревьев;

- вдоль улицы Интернациональная (от набережной Тухачевского до улицы Певцова) - 80 деревьев;

- вдоль улицы Перелета (от улицы Ватутина до улицы Шаронова) - 50 деревьев;

- вдоль улицы Коммунальная (от улицы Химиков до улицы Заозерной) - 60 деревьев;

- вдоль улицы Мельничная (от улицы Кошевого до улицы 3-я Казахстанская) - 258 деревьев;

- дублер улицы Лукашевича (от улицы Степанца до улицы Шаронова) - 120 деревьев;

- улицы Кирова (в границах улицы 3-я Военная и 28-я Рабочая) - 120 деревьев;

- дорога на мкр. Магистральный от улицы Сейфулина - 774 дерева.

Вывозить мусор с территорий общего пользования и из частного сектора после осеннего субботника и средников будет городское управление дорожного хозяйства и благоустройства. Эти работы планируется выполнить в течение двух недель после общегородского субботника, то есть до 22 октября.

А мусор, собранный на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, нужно оставлять на санитарных площадках. Генеральный директор ООО «Магнит» (региональный оператор по обращению с ТКО) Карен Егоян обратился с просьбой всем активистам: непременно сообщать о проведении субботника в окружную администрацию. В таком случае ваш участок и контейнерная площадка, куда следует складировать все отходы, будут включены в общий маршрут по вывозу мусора дважды в неделю.

- Мы не первый год занимемся вывозом мусора в период проведения общегородских субботников и месячников чистоты. По опыту знаем, что если УК или граждане, централизованно предупреждают о проведении таких мероприятий, то никаких проблем с вывозом у них не возниает, мусор не стоит и не ждет своего часа, если нам о нем известно, - пояснил Егоян. - В этот период объем отхадов становится примерно на 30% больше, а значит, у сотрудников работы и так хватает.

Также в компании регоператора еще раз напомнили о нескольких правилах складирования и вывоза ТКО и растительных отходов в такие периоды:

1. Вся листва должна быть непрменно собрана в мешки. Иначе сотрудники компании тратят лишнее время на вывоз разбросанной растительности. Это приводит к отставанию от графика вывоза с других контейнерных площадок.

2. Мешки с листвой лучше составлять рядом с контейнерной площадкой, либо в отсеке для габаритных отходов. Не за ограждением и даже не в 20 метрах от него. Только в непосредственной близости. Никаких мешков вдоль дорог, либо на убранной площадке быть не должно.

3. Большие ветки и выкорчеванные пни не относятся к ТКО. Такие отходы собственники частных домов должны вывозить сами (например, с привлечением специализированной организации), а жители многоквартирных домов – с помощью управляющей компании.

4. Бросать мешки с листвой в контейнеры также запрещается. В этом случае контейнеры быстро забиваются, и коммунальные отходы в них уже не помещаются. Возникает антисанитария.

5. Предприятия и организации обязаны вывозить собранный на субботнике мусор своими силами. Оставлять мешки с мусором и сухой листвой на обочинах дорог или общественных территориях нельзя, как и сжигать.