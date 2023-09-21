1,2 млн рублей за дестабилизации призывной кампании: иностранец получил 13 лет колонии за поджог военкомата в Омске

Фото: УФСБ России по Омской области

13 лет колонии строгого режима получил Ансаган Молдахметов за поджог военкомата в Омске. Преступление он совершил с подельником, который сейчас находится в международном розыске.

Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд. А само деяние было совершено в мае 2022 года. Тогда два молодых человека за солидное вознаграждение забросали военкомат бутылками с зажигательной смесью. Заказ был получен в мессенджере «Телеграм».

Фото: УФСБ России по Омской области

- Согласившись на данное предложение, следуя отправленной заказчиком поджога подробной инструкции, подозреваемый вместе с подельником изготовили бутылки с зажигательной смесью и после совершения преступления незамедлительно выехали за пределы Российской Федерации, - напомнили в УФСБ по Омской области.

В ведомстве уточнили, что приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске молодые парни избили и раздели наркокурьера, он умер от переохлаждения

Совершить нападение на закладчика омичей подговорил организатор интеренет-магазина по продаже наркотиков (подробнее)