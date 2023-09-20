В Омске молодые парни избили и раздели наркокурьера, он умер от переохлаждения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске под суд пойдут двое молодых людей, совершивших убийство почти три года назад. Тогда омичам было 17 и 19 лет соответственно. Парни получили деньги от организатора наркомагазина в интернете. Последний собрался избавиться от курьера-закладчика, нанятого им же на работу, но по каким причинам мужчина задумал преступление, неизвестно. События уголовного дела, которое сейчас рассматривают в Советском районном суде Омска, происходили в марте 2022 года.

На улице Энтузиастов двое парней напали на наркокурьера-закладчика. Ранее распространителя в довольно безлюдное место, где никто бы не смог помешать, отправил работодатель. На месте преступления курьера сильно избили, он почти не мог двигаться, затем его раздели и унесли всю одежду, а также телефон.

Во время этих разборок жертве все время угрожали пневматическим пистолетом. Для пущей убедительности преступники сделали даже несколько холостых выстрелов в сторону курьера. Затем, довольные выполенным заданием, парни скрылись с места, а обездвиженный погибший так и не смог подняться, он замерз в снегу и умер от переохлаждения.