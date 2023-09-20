Облигации, инвестиции и цифровой рубль: омским школьникам расскажут о финансовой грамотности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Омска область подключилась к осенней сессии уроков по финансовой грамотности. Школьники и студенты колледжей прослушают цикл онлайн-пар по профориентации и обращением с деньгами.
- В расписание осенней сессии включены уроки по финансовой грамотности на 21 тему, а также модуль по профориентации, из которого слушатели узнают о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога, - уточняют в региональном минфине.
Так, юные омчии узнают об облигациях, познакомятся с личным финансовым планированием, страхованием, инвестициями. Первый урок на тему «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля» уже провела первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Отмечается, что к урокам можно подключаться классом, группой или индивидуально, есть возможность задать вопросы в прямом эфире. Лекции читают представители Банка России, сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка.
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