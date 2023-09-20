Валиде и Икром: названы редкие имена юных омичей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валиде, Евангелия, Айнелия, Айсара и Лера стали самыми редкими именами, которые омичи дали своим детям в 2023 году. Такие данные приводят работники ЗАГСа.

Всего с января по августа в Омской области появились больше 10 тысяч новорожденных. Среди которых есть и мальчики с редкими именами. Так, свидетельства о рождении выданы Шамил., Умарали, Юсифу и Икрому.

Правда, есть и рейтинг самых популярных имен. Например, девочек чаще всего называют Евами, Аннами, Софьями, Мариями и Викториями. Среди мальчиков чаще можно встретить Михаилов, Александров, Артемов, Матвеев и Максимов.

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