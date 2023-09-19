«А умирать здоровым жалко»: омичи постепенно переходят на здоровый образ жизни

Фото: Оксана ЗУЙКО

29 место из 85 регионов страны заняла Омская область по приверженности населения здоровому образу жизни. такие данные приводи т РИА «Новости».

Это самая высокая оценка по всему Сибирскому региону. Всего за год омичам удалось повысить рейтинговый балл с 63,6 до 70,6.

Отметим, что рейтинговый балл, опираясь на статистические данные о доле занимающихся физкультурой и спортом жителей, о потреблении табачных изделий, о продажах алкогольных напитков, о совершённых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения преступлениях, о занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

К слову, в тройку лидеров вошли Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. В аутсайдерах Магадан, Камчатка и Еврейская автономная область.

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