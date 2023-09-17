В Омске в ближайшие дни сохранится теплая погода, воздух прогреется до +23

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в начале новой рабочей недели сохранится теплая погода, воздух местами погреется до +23 градусов. Подробнее о том, какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в понедельник, 18 сентября, ночью температура воздуха составит от +7 до +12, местами — до +2 градусов. В приземном слое заморозки до -3 градусов. В ночные и утренние часы местами туманы. Днем столбик термометра покажет от +18 до +23 градусов. Осадков в течение суток не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с.

Во вторник, 19 сентября, в ночные часы ожидается +5...+10 градусов. В отдельных районах утром и ночью возможны туманы. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/с.

В среду, 20 сентября, погода на день в Омске и области существенно не изменится. Так, ночью будет от +5 до +10 градусов. Днем потеплеет до +15...+20 градусов. В течение суток местами по Омской области ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный со скоростью 2-9 м/с.

Отметим, в понедельник и вторник в ночные часы ветер будет слабым, почти штиль. В связи с этим в Омске вполне может быть объявлен режим «черного неба».

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