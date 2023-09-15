Микроминиатюрист Анатолий Коненко сплел 8-миллиметровую корзинку из бересты

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Береста и ловкость рук, а еще всего 8 миллиметров в диаметре. У микроминиатюриста Анатолия Коненко очередной рекорд. Он сплел самую крохотную корзинку.

Мастер давно мечтал сплести лукошко из натуральных материалов. Пробовал работать со стеблями разных растений, но они не проявляли необходимую гибкость, и мастер остановился на бересте. Более того, этот материал ему хорошо знаком по предыдущим работам. Большинство микрокниг автора имеют берестяную обложку.

Теперь омич намерен подать заявку в Книгу рекордов России и завоевать очередной статус искусного омского художника-микроминиатюриста. Также в планах Коненко создать хозяйку для своего нового шедевра. Что это будет - пчела, бабочка или стрекоза - пока неизвестно.

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