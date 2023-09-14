«Уральские авиалинии» показали видео посадочной полосы самолета рейса Сочи-Омск

Фото: стоп-кадр видео «Уральские авиалинии».

Кадрами пшеничного поля, расположенного близ села Каменка Новосибирской области, поделилась пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Поистине легендарное событие произошло 12 сентября, когда два пилота самолета, следовавшего рейсом из Сочи в Омск, совершили аварийную посадку на грунт. Прямо в поле на шасси приземлился Airbus -A320. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Не пострадал никто.

Авиаэксперты до сих пор размышляют над действиями пилотов, а сами пассажиры считают этот день своим вторым днем рождения и продолжают благодарить экипаж.

Напомним, инцидент с экстренной посадкой самолета рейса Сочи - Омск произошел утром 12 сентября. Airbus -A320 должен был сесть в Омске, однако из-за отказа гидросистемы судну пришлось лететь в Новосибирск. Там посадку разрешили лишь на запасном аэродроме, но все завершилось близ села Каменка. Бортом управляли командир воздушного судна Сергей Белов вместе со вторым пилотом Эдуардом Семеновым.

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