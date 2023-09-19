Омская таможня передала на СВО 1105 дронов, изъятых на границе с Казахстаном

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области

На границе Омской области и Казахстана Сотрудники УФСБ изъяли 1105 дронов-квадрокоптеров. Как оказалось, они предназначались для военных целей, хотя по документам проходили как гражданские. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Инцидент произошел в мае на пункте пропуска «Ольховка», в Черлакском районе. Там в ходе проверки таможенники обнаружили поддельные документы у водителя грузовой машины, въезжавшей на территорию России.

В «липовых» документах неверно было указано не только наименование и количество, но и вес перевозимого груза. В региональном УФСБ пояснили, что дроны были заявлены как гражданские. Однако при досмотре омские таможенники обнаружили БПЛА для разведки.

– В ходе обследования транспортного средства были обнаружены 1105 дронов-квадрокоптеров, информация о которых в нарушение требований таможенного законодательства была скрыта перевозившей товар организацией. Установлено, что данная продукция предназначалась для одного из сопредельных государств РФ и могла быть использована Вооружёнными Силами Украины против Сил специальных операций РФ. БПЛА были изъяты, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Омская таможня завела и расследовала дело об административном правонарушении (ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ). По решению Куйбышевского районного суда г. Омска, дроны-квадрокоптеры были конфискованы в пользу государства и переданы Министерству обороны Российской Федерации для нужд СВО.

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