В Омске будут разрабатывать бортовые системы мониторинга для беспилотников

Фото: omskportal.ru

Омскую область включили в нацинальный проект по созданию научно-производственного центра беспилотных авиасистем.

Соответствующее решение было принято по итогам проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023», в котором приняла участие омская команда. В нее вошли представители министерства промышленности и научно-технического развития Омской области, ОмГТУ, ОмГАУ, ОмАвиаТа, Омского НОЦ и НПО «Контур».

Представители омской команды приняли участие в разработке проекта научно-производственного центра (НПЦ), ориентированного на научные исследования и подготовку высококвалифицированных специалистов для беспилотных авиационных систем.

Именно высокий уровень подготовки команды позволил заложить основу для создание такого центра на территории Омской области.

— Согласно разработанному нашей командой проекту, научно-производственный центр будет располагаться на площадке технопарка «Иртыш» со специализацией по разработке электронных компонентов и ретрансляторов, а также бортовых систем мониторинга и контроля БАС. По итогам участия в интенсиве Омская область включена в федеральный проект по созданию научно-производственного центра, — сказала начальник управления научно-технического развития областного минпрома Ольга Косач.

Со стороны федерального центра презентация национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем запланирована 1 сентября 2023 года.

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