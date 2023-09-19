Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2023 2:25

70 млн рублей получат районы Омской области на обновление водопроводов

Оборудование для водоочистки закупят шесть муниципалитетов
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что 70 млн рублей выделено на обновление водопроводных сетей в районах.

Деньги в рамках федеральной программы «Чистая вода» получит Черлакский район. Муниципалитету направят 54,9 млн рублей, чтобы построиь насосную станцию и центральный водопровод в Черлаке.

Еще 12,2 млн рублей разделят Азовскомий, Называевский, Нововаршавский, Одесский, Таврический и Любинский районы. они должны закупить водопроводное оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Берегись, автомобиль: в Омске установят еще десяток светофоров на перекрестках

11 новых светофоров появятся в Омске (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ