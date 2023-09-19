70 млн рублей получат районы Омской области на обновление водопроводов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что 70 млн рублей выделено на обновление водопроводных сетей в районах.

Деньги в рамках федеральной программы «Чистая вода» получит Черлакский район. Муниципалитету направят 54,9 млн рублей, чтобы построиь насосную станцию и центральный водопровод в Черлаке.

Еще 12,2 млн рублей разделят Азовскомий, Называевский, Нововаршавский, Одесский, Таврический и Любинский районы. они должны закупить водопроводное оборудование.

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