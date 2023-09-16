Берегись, автомобиль: в Омске установят еще десяток светофоров на перекрестках

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэрия Омска сообщает о завершении работ по монтажу светофорных объектов на перекрестках улиц города. Всего их будет 11.

Сейчас специалисты профильного ведомства убирают старую технику и устанавливают новые бордюры, делают проколы и монтаж опор.

- На финишной прямой - устройство камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД на пересечении улиц Воровского - ул. 8-я Марьяновская и на ул. Мельничная, 87/1, - отмечают в горадминистрации.

Так, согласно последним данным, новые светофоры омичи увидят на следующих участках дорог:

- ул. Средняя – ул. 25-я Северная;

- ул. Березовая – пр. Королева;

- ул. Енисейская – Объездная ТРК Континент;

- ул. Маршала Жукова – ул. Ермака;

- ул. Иртышская набережная – ул. Рождественского:

- ул. Кирова – 25-я Рабочая;

- ул. 20-я Линия – ул. Лермонтова;

- ул. 12 Декабря – ул. Димитрова;

- ул. 2-я Восточная, 48;

- ул. 5-я Кордная – 3-я Молодежная;

- ул. Энтузиастов, 2/1.

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