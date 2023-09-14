Две сотни для счастья: омичи рассказали о сумме, которая бы сделала их счастливее

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

197 тысяч рублей в месяц способны сделать жителя Омска и Омской области счастливым. Это выяснили аналитики портала SuperJob.

Именно столько необходимо жителям региона, чтобы чувствовать себя в безопасности и ни в чем себе не отказывать. Кстати, в марте 2023 года эта сумма равнялась 185 тысячам.

Между тем, запросы в других регионах намного выше. Так, например, москвичам в месяц для счастья нужно 265 тысяч, хабаровчанам 220 тысяч, а жителям Ростова-на-Дону – 2018 тысяч рублей.

В целом по стране российским мужчинам для счастья нужно почти на 50 тысяч рублей больше, чем женщинам – 222 тысячи против 175 тысяч рублей соответственно.

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