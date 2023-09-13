Омичи назвали самую престижную профессию

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553 вакансии для программистов было открыто в августе 2023 года в Омске. Такие данные приводят аналитики НН.ру.

Сфера программирования является самой престижной. Именно так считают большинство респондентов сервиса по поиску работы. Более того, спрос на них постоянно растет. Так, потребность в августе, по сравнению с июлем, выросла на 15,4%.

Сами же омичи утверждают, что быть программистом порой даже престижнее, чем руководителем отдела или директором.

– Каждого третьего работника в IT-сфере устраивает его зарплата – об этом сообщил 31 % респондентов. При этом за год средняя зарплата в вакансиях для программистов выросла в среднем по стране на 13 тысяч рублей. В Омской области рыночный диапазон предлагаемых зарплат для программистов и разработчиков составляет от 57 тысяч до 172 тысяч рублей, – поясняют аналитики.

К слову, работодатели предлагают хорошую зарплату работникам этой сферы в Иркутской, Омской и Томской областях.

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