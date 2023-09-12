В Омской области водитель может заработать больше программиста и врача

Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты портала по подбору вакансий SuperJob составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Омской области в сентябре.

Так, сети автосервисов требуется программист «1С». Ему готовы платить от 90 тысяч рублей. Чуть меньше получит сервисный инженер-техник слаботочных систем. Ему заплатят 85 тысяч.

Привлекательную зарплату в регионе обещают и старшему энергетику. Работодатель обязуется платить не меньше 100 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату будет получать врач-хирург, специализирующийся на диагностике и лечении варикозной болезни.

Но больше всего повезет водителю категории «E». В крупной розничной сети ему готовы платить от 90 до 120 тыс. рублей. Кроме прочего, в компании предусмотрены дополнительные выплаты. Работник получит также спецодежду и бесплатные медосмотры.