Возле элитного поселка в центре Омска нашли стаю мертвых голубей

Фото: БУ «Управление по охране животного мира».

18 сентября соцсети заполонили посты омичей о мертвых голубях. Трупы птиц обнаружены возле водоема Старозагородной рощи, недалеко от элитного поселка на улице 2-й Кольцевой.

- Гибель птиц в природе связана с развитием различных заболеваний, часть из которых могут быть инфекционными, паразитарными, при этом не исключено и пищевое отравление, - сообщили в БУ «Управление по охране животного мира».

Сейчас специалисты выясняют причину гибели. Отобран патологический материал и направлен в БУ Омской области «Омская областная ветеринарная лаборатория» для проведения анализа.

- По предварительным данным, лаборатория исключила вирус гриппа А птиц. В настоящее время проводятся дополнительные исследования, о результатах которых будет сообщено дополнительно, - комментируют в профильном ведомстве.

На территории природного реакреационного комплекса сейчас дежурят сотрудники управления.

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