Омичи стали участниками комедийного шоу «Лига городов» на ТНТ

Фото: ТНТ
Накануне на телеканале ТНТ стартовало новое комедийное шоу «Лига городов». В нем приняла участие команда из Омска.
Комики, которые назвали себя лаконично, - «ВВ» очень приглянулись жюри. Двое членов жюри даже пригласили ребят в свои команды. Омичи решили пойти к сценаристу и блогеру Артему Калайджяну. Теперь их ждет дальнейшая борьба за звание лучших.
Напомним, что шоу предполагает участие различных команд, которые борются за денежный приз. В составе жюри представители «Камеди»: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Артем Калайджян и Алексей Щербаков.
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