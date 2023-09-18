Омичи стали участниками комедийного шоу «Лига городов» на ТНТ

Фото: ТНТ

Накануне на телеканале ТНТ стартовало новое комедийное шоу «Лига городов». В нем приняла участие команда из Омска.

Комики, которые назвали себя лаконично, - «ВВ» очень приглянулись жюри. Двое членов жюри даже пригласили ребят в свои команды. Омичи решили пойти к сценаристу и блогеру Артему Калайджяну. Теперь их ждет дальнейшая борьба за звание лучших.

Напомним, что шоу предполагает участие различных команд, которые борются за денежный приз. В составе жюри представители «Камеди»: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Артем Калайджян и Алексей Щербаков.

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