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Общество16 сентября 2023 6:40

Омские байкеры повторят маршрут Сибирского мотопробега, прошедшего в 1928 году

Почти сто лет назад у мотоциклистов эта авантюра заняла 2 недели
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Яна АСТАХОВА

16 сентября в 8.00 от стен омского музея имени Врубеля стартует мотопробег. Организаторами и участниками стало содружество мотоциклистов «Свои».

Активисты намерены повторить маршрут первого мотопробега, который прошел в 1928 году. Тогда дорога заняла у мотоциклистов 2 недели.

Сегодня возможности и силы двухколесного транспорта намного выше, поэтому участник проекта намерены финишировать уже на следующий день - 17 сентября в 17.00 у в Омской крепости.

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