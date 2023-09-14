«Очень повезет»: омичи смогут четко увидеть комету, которая сближается с Землей раз в 437 лет

Фото: Владимир Крупко

Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» рассказали о приближающейся к Земле комете Нишимура. 16 и 17 сентября жители региона смогут увидеть ее зеленый газовый хвост.

– Обычно комета, приближаясь к Солнцу, начинает таять, благодаря чему формируется газовый хвост зеленого цвета. Именно его смогут увидеть жители большинства сибирских и уральских городов. Особенно хорошо комета будет видна за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода. Так, жителям некоторых российских городов очень повезет: они смогут увидеть не только небольшой след от кометы, но и зеленоватое свечение, – рассказал руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Омск вошел в число тех городов, чьи жители увидят хвост Нишимура. Событие поистине легендарное, так как комета сближается с Землей раз в 437 лет.

Напомним, ранее о комете рассказывал руководитель омского планетария Владимир Крупко, который заснял открытие японского ученого Хидео Нишимура. Астроном в августе 2023 года нашел в созвездии Льва комету, которую невозможно заметить невооруженным глазом.

По словам Крупко, комета имеет роскошный хвост, а с каждым днем она становится все ближе к Солнцу. Искать ее нужно в восточном и северном направлении, в созвездии Льва.

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