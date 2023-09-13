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Общество13 сентября 2023 12:21

В омском дендросаде имени Гензе в сентябре стартуют аромаэкскурсии

Омичам расскажут о пользе эфирных масел и фитонцидов
Елена УРМАНОВА
Фото: vk.com/excursion_in_omsk

Фото: vk.com/excursion_in_omsk

Управление по охране животного мира объявило о старте необычных экскурсий. Уже завтра омичи смогут окунуться в дивный мир ароматов растений из дендросада им. Г.И. Гензе.

Первая аромаэкскурсия состоится 14 сентября в 14:00. Далее экскурсии будут проходить каждый четверг с 14:00, каждый час. Начало последней экскурсии – в 18:00.

Посетители узнают о влиянии эфирных масел и фитонцидов растений на здоровье человека. Финальным аккордом станут ароматы растений из коллекции памятника природы.

Экскурсии платные. Для детей и ветеранов труда предусмотрены скидки. Продолжительность – 50 минут.

Подробную информацию можно узнать в группе дендросада им. Г.И. Гензе во «ВКонтакте».

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