Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2023 6:20

«Вылетел на встречку»: трое трупов осталось после жесткого столкновения советского автопрома с фурой

Трое омичей погибли на «тюменской» трассе после столкновения с большегрузом
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: прокуратура Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Страшная трагедия произошла накануне около 10 часов вечера. Водитель автомобиля ИЖ 2717 выехал на встречную полосу в районе 523 км дороги трассы «Тюмень-Омск».

Волею судеб во встречном направлении ехала фура. Грузовой автомобиль VOLVO подмял под себя советский автопром.

- В результате аварии водитель ИЖ, а также его пассажиры: 45-летний житель Оконешниковского района и 19-летняя уроженка г. Тюкалинск скончались на месте. Водитель второго автомобиля - житель Нижегородской области получил незначительные повреждения, от госпитализации отказался, - рассказали в областной прокуратуре.

Надзорный орган взял под контроль расследование аварии. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Геворгян: «Нагрузка на бюджет вырастет более чем на полмиллиарда рублей»

Омичи могут остаться без маршруток, а маршрутчики - без денег (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП