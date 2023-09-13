Владимир Геворгян: «Нагрузка на бюджет вырастет более чем на полмиллиарда рублей»

Фото: дептранс Омска

Крик души прозвучал уже не от пассажиров омского общественного транспорта, а от частных перевозчиков. Они стерпели всё: требования замены транспорта, сокращение маршрутов и даже вытеснение из центра города. Но последней каплей стало снижение доходов «частников» при компенсации проезда за льготных пассажиров.

С отрытым письмом властям Омской области обратился председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян. Он просит поднять дотации с 20 рублей до 25. Сумма не колоссальная, так как, например, в Новосибирске, Красноярске, Тюмени или Екатеринбурге возмещает государство до 35 рублей за льготного пассажира.

- В соседних с нами регионах (Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург) частные перевозчики получают компенсацию за перевозку льготных пассажиров в размере стоимости проезда – от 30 до 35 рублей. И только в омском регионе – 20 рублей. Хочу, чтобы меня правильно поняли: мы не требуем к себе особого отношения или огромных дотаций из бюджета города. Мы просто хотим равных конкурентных условий. А то получается, что одним – и дотации из бюджета, и компенсации за перевозку льготных пассажиров, и новые автобусы по федеральной программе, а частным перевозчикам запретили перевозить пассажиров по центральным улицам, - негодует перевозчик.

Он пояснил, что с вытеснением маршруток уже смирились омичи. Они поняли, что их попросту не слышат. Но сдаваться не намерены частные перевозчики.

- В конечном итоге пострадали обычные пассажиры, которые поначалу активно писали жалобы, но через месяц прекратили это делать, видя, что власть не реагирует на обращения. Некоторые чиновники восприняли сокращение количества жалоб как положительный результат своей работы, - отметил Геворгян.

Предприниматель обращается в главе региона Виталию Хоценко обратить внимание на рынок частных перевозок и увеличить объем дотаций до 25 рублей.

– Данная мера не решит всех наших финансовых проблем, но хотя бы позволит поддержать частных перевозчиков в непростое время. Что будет, если оставить всё как есть? Кто-то из частных перевозчиков уйдёт с рынка, кто-то не сможет больше себе в убыток перевозить пассажиров, имеющих льготы на проезд в общественном транспорте. Льготники будут ругать частных перевозчиков и пересядут в муниципальный транспорт. Компенсировать затраты муниципалам придётся уже в размере не 20 рублей, а установленных 45 рублей. По самым скромным подсчётам, нагрузка на бюджет вырастет более чем на полмиллиарда рублей!

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