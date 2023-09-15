Ракета с космонавтами пролетит над Омском вечером 15 сентября

Фото: Омский планетарий

Сегодня, 15 сентября, в 21.44 по омскому времени с космодрома Байконур запустят корабль «Союз МС-24». На его борту отправится экипаж космонавтов.

По информации Омского планетария, буквально через несколько минут след от ракеты будет виден в Омске. Она пролетит в южной стороне областного центра.

«Хвост» можно будет заметить невооруженным глазом. Правда, помешать наблюдениям может погода. Но пока, поданным синоптиков, в Омске безоблачно. Температура воздуха за бортом +18,1 градуса. Ветер северный 1 м/с.

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