В Омске с 18 сентября закроют движение на участке бульвара Архитекторов от Комарова до Степанца

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня, 15 сентября, в омском городском пресс-центре прошел брифинг на тему предстоящей масштабной реконструкции бульвара Архитекторов. В ходе встречи специалисты городской администрации отметили, что в процессе работ на объекте дорога по бульвару Архитекторов будет частями и постепенно закрываться для движения. Первое перекрытие запланировано уже на 18 сентября для перекладки тепловых сетей.

- С понедельника будет перекрыт участок бульвара Архитекторов от улиц Степанца - 70 лет Октября до проспекта Комарова. Для этого участка у нас есть альтернативный путь объезда – это улица Туполева, а в обратном направлении – это улица Дмитриева, - рассказала замдиректора департамента транспорта Марина Расторгуева.

Эти изменения касаются не только личного транспорта, но и автобусов с маршрутками. Те, кто раньше ездил по бульвару Архитекторов на проспект Комарова – поедут по улице Степанца и Туполева. А вот тот общественный транспорт, который поворачивал на 70 лет Октября – направят по улицам Ватутина и Дмитриева.

За соблюдением ПДД будут следить сотрудники ГИБДД. Но организация дорожного движения может претерпеть изменения. При подготовке к следующему этапу работ мэрия проведет опрос омичей, которые должны сами предложить удобные пути проезда. Приоритет будет отдан пассажирам общественного транспорта.

По словам замдиректора департамента строительства Михаила Сизова, перекрытия участков дорог будет производиться поэтапно, так как всю реконструируемую дорогу можно разделить на 9 участков: 4 линейных и 5 перекрестков.

Первый участок: от Степанца до Комарова. Его перекрывают уже с понедельника, 18 сентября. По завершении работ сотрудниками «ОмскРТС» на объект планирует зайти генподрядчик.

Второй и третий участки: от Комарова до Волгоградской и от Крупской до Степанца. Их перекрытие запланировано на октябрь 2023 года.

Четвертый и пятый участки: от Волгоградской до дороги на Чукреевку и перекресток Комарова. Они будут не доступны для омичей ориентировочно с ноября 2023 года.

- Для обеспечения доступности всего Левого берега мы оставляем до марта-апреля транспортные коридоры: перекрестки Крупской – бульвар Архитекторов, Степанца - 70 лет Октября и Ватутина – Волгоградская, - пояснил замдиректора департамента строительства Михаил Сизов.

Напомним, что реконструкция бульвара Архитекторов предполагает расширение улицы до 6 полос. В целом на объекте запланированы комплексные работы, которые в том числе включают переустройство инженерных сетей.

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