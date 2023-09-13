Глава КНДР Ким Чен Ын, путешествуя по России, может заехать в Омск

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По приглашению президента РФ Владимира Путина в Россию приехал Глава КНДР Ким Чен Ын.

Путь лидера республики оказался длинным и долгим, так как он путешествует на бронированном поезде, который выехал из Пхеньяна 10 сентября.

Сегодня Ким Чен Ын встретился с Владимирм Путиным на космодроме Восточный, а в ближайшие дни посетит Кремль с официальным визитом. Лидеры стран обсудят двусторонние отношения и международные дела.

В СМИ уже обсуждают, что по возвращении из Москвы лидер Северной Кореи может остановиться в Омске, как в 2001 году сделал его отец - Ким Чен Ир.

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