С ветерком: 80-летняя пенсионерка, прокатившая омского губернатора по сгоревшему селу, получит высокую награду

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Пенсионерку, прокатившую по селу в Большереченском районе омского губернатора, представят к региональной госнаграде. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко.

История произошла весной 2023 года. Тогда, как и всегда, в Омской области полыхали пожары. Новоназначенный на тот момент временно исполняющий обязанности губернатора отправился в «пекло». В деревне Чистоозерье его встретила 80-летняя Надежда Кучумова, которая на самодельном транспорте прокатила главу региона по пострадавшему от огня селу.

Теперь ей присвоено почетное звание третьей степени «За служение Омской области». К слову, дом самой пенсионерки тогда не пострадал.

В августе Виталий Хоценко, как и обещал, приехал проведать пенсионерку. Надежда Архиповна угостила главу региона, решившего навестить ее, различными вкусностями — чаем, домашними пирожками и сибирскими груздями.

Надежда Кучумова около своего дома. Фото: omskportal.ru.

— Наша дружба началась в апреле: Надежда Архиповна, которая всю ночь тушила соседние дома, загоревшиеся от природного пожара, предложила проехаться на своей машине, чтобы показать пострадавшее село, и уверен, продлится долгие годы. Посмотрел, чем можем помочь. Мы всегда рядом, важно, чтобы Надежда Архиповна это знала и чувствовала. На таких людях, как Надежда Архиповна, держится Россия! — поделился тогда Хоценко.

Напомним, жителям Омской области, пострадавшим от весенних пожаров, выплатили по 100 тысяч рублей из резервного фонда регионального правительства.

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