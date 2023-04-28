Пенсионерка на «УАЗике» прокатила врио губернатора Виталия Хоценко по сожженной омской деревне

Фото: скриншот видео телеграм-канала «Хоценко о важном»

Утром 28 апреля врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отправился на встречу с жителями деревень, в которых накануне полыхал огонь.

Первой точкой стало село Чистоозерье в Большереченском районе. Там врио губернатора встретился с сельчанами и обсудил меры поддержки со стороны чиновников.

Всем пострадавшим от огня, а это 9 человек - выплатят по 50 тысяч рублей от минтруда, еще 100 тысяч добавит региональное правительство. Финансовая поддержка придет и от района.

- Поставил задачу главе Большереченского района Василию Ивановичу Майстепанову оперативно решить проблему с жильем. Если что-то не будет получаться, подставим плечо резервным фондом правительства региона, - уточнил Хоценко.

Следом в телеграм-канале «Хоценко о важном» появилось видео. На кадрах глава региона едет на автомобиле, за рулем которого резвая пенсионерка.

- Осматриваем дома сгоревшие. Много погорело, конечно, - заключил Хоценко.

Видимо, это видео уже из Крутинского района. Там, по информации МЧС, в деревне Новокарасук сгорели 8 жилых домов. Помощь потребуется жителям и этого населенного пункта.

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