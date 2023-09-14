Дважды ограбил, один раз убил: омич забил до смерти пожилого пенсионера из-за 12 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Безумная история произошла в Большереченском районе в ноябре 2022 года. Из-за жесткого убийства, кражи и разбоя под суд попал 58-летний местный житель.

Как оказалось, мужчина узнал, что у одинокого пенсионера есть крупная сумма денег. Преступник проник к дедушке в дом, избил его палкой, но нашел лишь 12 тысяч рублей.

- Обвиняемый в вечернее время проник в дом потерпевшего, где нанес ему множественные удары палкой в жизненно важные органы, от которых потерпевший скончался. После чего похитил из его кошелька 12 тысяч рублей и скрылся, - раскрыли подробности в областной прокуратуре.

Преступника долго искала полиция, но всё тщетно. За это время омич уже успел второй раз проникнуть в дом погибшего. Там-то он и нашел еще 430 тысяч рублей, которые хранились в стеклянных банках. Полученную легким способом сумму он начал тратить, этим и привлек внимание сотрудников УМВД.

- В ходе расследования выяснилось, что погибший вел тетрадь, где записывал номера имеющихся у него купюр. Изъятые у обвиняемого деньги полностью совпали с номерами украденных, что послужило неопровержимой уликой его причастности к совершению тяжких преступлений. Уголовное дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу, - подытожили в надзорном органе.

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