«Самые бережливые»: омичи лучше всех в стране копят деньги

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Миллион рублей в чулке или трехлитровой банке будет греть душу среднестатистическому жителю Омской области. Такие данные приводят аналитики компании «Ренессанс Жизнь». Вместе с маркетплейсом «Сравни» они проанализировали финансовые цели омичей.

Так, в приоритете у жителей омского региона покупка недвижимости, приобретение автомобиля и переезд. А каждому шестому для спокойной жизни не хватает 20 тысяч рублей. Каждый десятый не отказался бы от миллиона, а 5% опрошенных согласны на суммы от 20 до 50 тысяч рублей.

Однако большая часть омичей старается делать накопления с любого источника дохода - 68% респондентов. Это самый высокий показатель по стране.

- Респонденты считают, что сделать это вполне возможно благодаря инвестиционного счета (23%) или открытию вклада в банке под выгодный процент (16%), покупке драгоценных металлов (10%) и программам инвестиционного страхования жизни (10%). Основными целями для таких накоплений становятся приобретение недвижимости (33%), планы по переезду в другой город (28%) и покупка автомобиля (19%), - пояснили аналитики.

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