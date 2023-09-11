Кратковременные дожди и заморозки до -5 градусов вернутся в Омскую область

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об опасном явлении в Омской области предупреждают местные синоптики. Погода в Омске на ближайшие дни будет морозной по ночам и дождливой днем.

- В ночные часы 12-13 сентября местами по Омской области ожидается опасное явление – заморозки -0…-5°С, - уточнили в Обь-Иртышском УГМС.

Во вторник, 12 сентября, возможен кратковременный дождь, днем + 14...+ 19°C. Ночью в приземном слое до -5 градусов. Ветер восточный местами порывами до 18 м/с. Атмосферное давление будет падать.

13 сентября омичей вновь ожидают осадки. Днем до +19 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до -5 градусов. Ветер северный до 12 м/с.

В четверг днем потеплее до +21 градуса, возможен кратковременный дождь. Ночью + 5...+ 10°C. Ветер северо-западный до 10 м/с. Атмосферное давление будет расти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты на суше, я на море...»: 50% работающих омичей не могут взять в отпуск вторую половину

Большинство омичей не сходятся в графиках отпусков со своими возлюбленными (ПОДРОБНЕЕ)