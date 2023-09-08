«Ты на суше, я на море...»: 50% работающих омичей не могут взять в отпуск вторую половину

В 2023 году провести отпуск вместе со своей второй половиной посчастливилось 49% омичей Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый второй работающий омич, состоящих в браке или отношениях, не смог провести отпуск вместе со второй половиной. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Аналитики провели опрос и выяснили, получается ли у омичей брать отпуска одновременно с любимыми. Респондентами выступили экономически активные горожане, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

В 2023 году взять отпуск одновременно со своей второй половиной посчастливилось 49% респондентов. Причем, 29% желали бы отдохнуть вдвоем, но взять отпуск в одно время по разным причинам не представляется возможным. А вот 11% признались, что даже не пытались подгадать отпуска и не планируют делать это, так как не хотят отдыхать вместе.

Респонденты, состоящие в официальном браке (55%), согласовывают отпуска несколько чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (43%). Самыми романтичными оказались омичи моложе 34 лет (56%). Именно они чаще остальных берут отпуск в одно время с любимыми.