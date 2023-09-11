В Омске пройдет Всероссийский мономарафон «#ДавайВступай!»

Фото: omskportal.ru

Сегодня, 11 сентября, в Омске пройдет мономарафон «#ДавайВступай!». Организаторы проекта – ФМБА России, а также Благотворительный Фонд Поддержки развития донорства костного мозга «Вторая Жизнь».

Целью марафона является развитие и популяризация донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для вовлечения молодых здоровых людей в программу добровольного безвозмездного донорства. Сейчас база данных Федерального регистра содержит сведения о 204 361 российском доноре костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Марафон стартовал 1 сентября в Улан-Удэ и завершится 10 ноября в Архангельске. Марафон стартовал во всех регионах страны. Масштабная акция «#ДавайВступай!» пройдет в 72 городах страны. Каждый из этих городов посетит амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров. Артем перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии. Каждый день он будет пробегать 42-километровый мономарафон.

Акция приурочена ко Всемирному дню донора костного мозга. Этот день отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

В дни марафона во всех регионах страны проходят массовые мероприятия в поддержку донорского движения – флешмобы, выступления артистов, известных спортсменов и творческих коллективов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выявили окклюзию общей подвздошной артерии»: омича спасли от мучительной смерти

Омские врачи спасли пенсионера от гангрены и ампутации ноги(подробнее...)