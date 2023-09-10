«Выявили окклюзию общей подвздошной артерии»: омича спасли от мучительной смерти

Фото: Минздрав Омской области

Сложную операцию без единого разреза сделали врачи МСЧ-4 в Омске. Медикам удалось вернуть к полноценной жизни 38-летнего пациента.

Как рассказали в минздраве, мужчина работал сторожем и много ходил. Но со временем начала болеть левая нога, а работать на ногах стало невозможно.

В местной поликлинике отклонений не нашли, а вот в МСЧ-4 хирурги через МСКТ-ангиографию артерий обнаружили окклюзию общей подвздошной артерии слева.

- Общая подвздошная артерия- крупный магистральный сосуд, который является непосредственным продолжением брюшного отдела аорты. Окклюзия скоро могла привести к гангрене и, как следствие, к ампутации нижней конечности, - пояснили в минздраве.

Но сохранить полноценную жизнь омичу всё же удалось. В рентгенохирургической операционной бригада в составе врача по рентген-эндоваскулярным методам диагностики и лечения Олега Коновалова, завотделением Виктора Скальского и анестезиолога Александра Стоцкого выполнила сложнейшую операцию по внутрисосудистой реканализации и стентированию пораженного участка артерии.

- Операция прошла без общего наркоза, пациент был в сознании и разговаривал с нами. Операция была выполнена без разрезов, через небольшие проколы, поэтому Владимиру Ивановичу не потребовалась специфическая реабилитация. Всего операция длилась два часа. На следующий день после операции сняли повязки, на 4 день пациента выписали домой. На контрольном приеме мужчина отметил полное отсутствие симптомов заболевания, и сообщил, что уже вернулся к привычному ритму жизни, - рассказал Виктор Скальский.

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