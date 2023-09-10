«Там и пряталась комета»: Владимир Крупко сфотографировал новую комету Нишимура

Фото: соцсети Владимира Крупко

Руководитель омского планетария Владимир Крупко заснял новую планету, открытую японским ученым Хидео Нишимура.

Астроном в августе 2023 года нашел в созвездии Льва комету, которую невозможно заметить невооруженным глазом.

- Проехал с сотню километров в поисках места без тумана. Звезды выше над горизонтом были видны, даже снял туманность Ориона и Лунный венец. Однако иногда в тумане тонула даже ярчайшая Венера. Местами туман рассеялся, но только под утро у горизонта появилась облачность, а именно там и пряталась комета, — рассказал омич.

По словам Крупко, комета имеет роскошный хвост, а с каждым днем она становится все ближе к Солнцу. Искать ее нужно в восточном и северном направлении, в созвездии Льва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омская область получит почти миллиард рублей на ремонт дорог

Финансирование позволит увеличить количество отремонтированных участков (подробнее)