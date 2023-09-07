Омичи сыграли 8 тысяч свадеб в 2023 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

По итогам восьми месяцев 2023 года в Омской области расписались 8 298 пар. Такие данные приводит региональное управления ЗАГСа.

Согласно статистике, 6 070 официальных семей появились в Омске, еще 387 – в Омском районе. Неохотно женятся жители Знаменского, Усть-Ишимского и Колосовского районов. Там закрепили свои отношения 24, 23 и 18 пар - соответственно. А августе в Колосовском не создал официальную ячейку общества вообще никто.

Кстати, разводятся в регионе не менее активно. За период с января по август заявление на развод подали 5 854 пары. Только в Омске распалось 3 798 семей.

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