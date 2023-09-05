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Общество5 сентября 2023 10:10

Более 250 млн платежей за 6 месяцев: Омичи все чаще выбирают «безнал»

За полгода жители Омской области суммарно совершили покупки по банковским картам на сумму почти 156 млрд рублей
Елена УРМАНОВА
С начала 2023 года сумма операций по оплате работ, товаров и услуг с использованием карт увеличилась на 12%

С начала 2023 года сумма операций по оплате работ, товаров и услуг с использованием карт увеличилась на 12%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омичи все чаще предпочитают совершать покупки и оплачивать счета с помощью банковской карты и все реже расплачиваются наличкой. Только за первое полугодие 2023 года омичи совершили более 250 миллионов платежей банковскими картами. При этом сумма транзакций составила почти 156 млрд рублей.

По данным пресс-службы местного отделения Банка России, с начала 2023 года сумма операций по оплате работ, товаров и услуг с использованием карт увеличилась на 12%, а общее количество транзакций по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 6%.

Однако, важно помнить, что безналичные платежи по вашей банковской карте при всей своей легкости могут стать мишенью для кибермошенников. Поэтому ни в коем случае на передавайте третьим лицам данные карты и коды смс-подтверждения.

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